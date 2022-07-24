2022/07/24 | 23:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت شركة الحفر العراقية إنجاز

عمليات حفر 92 بئرا نفطيا خلال العام

الجاري.

وقال مدير عام الشركة باسم عبد الكريم

ناصر في بيان صحفي، ان “ملاكات الشركة

انجزت اليوم حفر بئرين نفطين في حقلي

مجنون والزبير

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق: حفر بئرين جديدين للنفط) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق: حفر بئرين جديدين للنفط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).