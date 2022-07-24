2022/07/24 | 23:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقيم في قاعة منتدى الشباب بقضاء

الهندية في محافظة كربلاء، مهرجان

"الرسم الحر المباشر للموهوبين" برعاية

مركز الحرية للإعلام بالتنسيق مع معهد

الفنون الجميلة فرع كربلاء، بمشاركة

أكثر من أربعين مشارك ومش

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (46 رساما يشاركون في مهرجان الرسم الحر في كربلاء) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (46 رساما يشاركون في مهرجان الرسم الحر في كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).