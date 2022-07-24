الأعرجي يعتذر عن ترشحه لرئاسة الوزراء

2022/07/24 | 23:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واعأعلن مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اعتذاره عن قبول ترشيحه لمنصب رئاسة الوزراء.وقال الأعرجي في بيان لمكتبه تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "منذ 9 اشهر والعملية السياسية تشهد انسداداً أضر بمصالح الشعب والوطن، وايماناً مني بأن الوطن يستحق التضحية لذا اشكر لجنة الاطار الموقرة التي رشحت اسمي لمنصب رئاسة الوزراء".وتابع، "وهنا اعلن اعتذاري عن قبول الترشيح مقدماً اسمى ايات الشكر والتقدير لكل ابناء الشعب العراقي والنواب والكتل السياسية التي اعلنت دعمها لنا ونأمل من الاخوة في الاطار ان يحسموا خياراتهم لما فيه مصلحة العباد والبلاد ."

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