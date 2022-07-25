الاعرجي يعلن اعتذاره عن قبول الترشيح لمنصب رئيس الوزراء

2022/07/25 | 00:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن قاسم الاعرجي، اليوم الاحد، اعتذاره عن قبول الترشيح لمنصب رئيس الوزراء.

وقال الاعرجي في بيان صحفي، انه “منذ 9 اشهر والعملية السياسية تشهد انسداداً أضر بمصالح الشعب والوطن”.

واضاف الاعرجي، انه “ايماناً مني بأن الوطن يستحق التضحية لذا اشكر لجنة الاطار الموقرة التي رشحت اسمي لمنصب رئاسة الوزراء، وهنا اعلن اعتذاري عن قبول الترشيح مقدماً اسمى ايات الشكر والتقدير لكل ابناء الشعب العراقي والنواب والكتل السياسية التي اعلنت دعمها لنا”.

وتابع، “ونأمل من الاخوة في الاطار ان يحسموا خياراتهم لما فيه مصلحة العباد والبلاد”.

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