لعبة جديدة ومثيرة تجعلك ترى العالم بعيون القطط.

2022/07/25 | 00:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشرت شركة “Annapurna Interactive” لعبة مغامرة جديدة ومثيرة، تحمل اسم “ستراي Stray”، تتيح الفرصة للاعبين ليضعوا أنفسهم مكان القطط ويروا العالم بعيونها.

وصدرت لعبة “Stray” في يوليو الحالي، لأجهزة بلايستيشن 4 و5، بالإضافة إلى الأجهزة العاملة بنظام “ويندوز”، وهي لعبة مغامرة يصبح فيها اللاعب قطة تتنقل عبر عالم مستوحى من لعبة “سايبربانك”.

تتوفر هذه اللعبة مقابل 29.99 دولار، وهي متاحة من دون تكاليف إضافية عند الاشتراك في المستويات الإضافية أو المميزة لـ”بلايستيشن بلس”.

ويمكن للبشر والقطط الاستمتاع بهذه اللعبة، إذ تبدو القطط منخرطة في اللعب بلا خجل.



وربما يرجع ذلك إلى الرسوم المتحركة الواقعية للقطط داخل اللعبة، أو حقيقة وجود زر مواء مخصص.

في غضون ذاك، يقوم العديد من المعجبين بإنشاء تعديلات مثيرة للاهتمام تهدف إلى تحويل قططهم في المظهر أو الصوت.



ومع ذلك، كما هو الحال دائما، هناك من يبالغ ويخلق شيئا بشعا.

حيث أصدر المستخدم “Nexus sir_galahad172” تعديلا يسمح باللعب كـ CJ لـ GTA في شكل قطة.



وكان بطل الرواية سان أندرياس مشوها بشكل رهيب ليناسب نموذجا للقطط، حيث كان هناك التواء في أطرافه بشكل غير طبيعي حتى يتمكن من أخذ الدور القيادي في لقب أنابورنا.

وتم إطلاق التعديل بالأمس وأثار جدلا كبيرا، حيث جمع بالفعل أكثر من 50 تنزيلا، رغم أن تعليقات المستخدمين انقسمت بين معجبين ومستنكرين للتعديل.

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