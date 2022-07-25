الكشف عن طبيعة الانفجار الذي حصل في داقوق بكركوك

2022/07/25 | 00:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصدر الانفجار الذي حصل في داقوق كركوك عبارة عن عبوة من مخلفات داعش خلال عملية تفتيش تنفذها قطعات المقر المسيطر في كركوك ولا توجد اي اصابات في صفوف القوات ومستمرة قطعات المقر المسيطر بعمليات تفتيش لتمشيط الاماكن حفاظا على ارواح المدنيين

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