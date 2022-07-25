انفجار عبوة من مخلفات 'داعش' في كركوك

2022/07/25 | 00:57 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، بانفجار عبوة من مخلفات "داعش" في محافظة كركوك.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الانفجار الذي حصل في داقوق بكركوك عبارة عن عبوة من مخلفات داعش خلال عملية تفتيش تنفذها قطعات المقر المسيطر في كركوك".

وأضاف المصدر أنه "لا توجد اي اصابات في صفوف القوات"، مشيراً الى ان "قطعات المقر المسيطر مستمرة بعمليات تفتيش لتمشيط الاماكن حفاظا على ارواح المدنيين".

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