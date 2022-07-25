2022/07/25 | 00:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استدعت أنقرة القائم بالأعمال السويدي لدى تركيا، السبت، إلى وزارة الخارجية ليقدم تبريرا لاستخدام "الدعاية الإرهابية" لصالح حزب العمال الكردستاني خلال تظاهرة في السويد، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي

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