2022/07/25 | 01:00 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: الاحد 24 تموز 2022 استشهاد ٣ مقاتلين من الحشد اثناء التصدي لهجوم ارهابي في...

ظهرت المقالة يوميات تموز..



استشهاد ٣ مقاتلين من الحشد اثناء التصدي لهجوم ارهابي في قاطع سامراء أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يوميات تموز.. استشهاد ٣ مقاتلين من الحشد اثناء التصدي لهجوم ارهابي في قاطع سامراء ) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يوميات تموز.. استشهاد ٣ مقاتلين من الحشد اثناء التصدي لهجوم ارهابي في قاطع سامراء ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).