أرسنال يلحق هزيمة بتشيلسي

2022/07/25 | 01:03 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… ألحق فريق أرسنال هزيمة ساحقه بتشيلسي (4-0) في اللقاء الودي الذي جمعهما اليوم الأحد، ليؤكد استعداده لانطلاق الموسم الجديد، بعد الصفقات الكبيرة التي قام بها، خلال الميركاتو الحالي.ووقع على رباعيو “الكنرز” كل من المهاجم البرازيلي غابرييل جيسوس القادم الجديد من مانشستر سيتي، والنرويجي مارتين أوديغارد، والإنجليزي بوكايو ساكا، ، والبلجيكي الشاب ألبرت […]

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