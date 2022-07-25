هجوم مسلح في ديالى يسفر عن استشهاد مزارع وإصابة 5 اخرين

2022/07/25 | 01:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

افاد مصدر امني في ديالى، الاثنين، باستشهاد مزارع واصابة 5 اخرين جراء هجوم مسلح شنته مجموعة مجهولة على اطراف قرية عرب السيد قرب ناحية السلام شرق بعقوبة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم( ان " مزارعا استشهد وأصيب 5 آخرين بهجوم مسلح من قبل مجموعة مجهولة على اطراف قرية عرب السيد قرب ناحية السلام ٣٤كم شرق بعقوبة."

واضاف ان "القوات الامنية طوقت موقع الهجوم وشنت حملة لملاحقة المهاجمين".

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