اهم المرشحين لرئاسة الحكومة ينسحب من المنافسة

2022/07/25 | 01:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعتذر مستشار الامن القومي القيادي في الاطار التنسيقي قاسم الاعرجي، اليوم الاحد، عن قبول ترشيحه لرئاسة الوزراء من قبل الاطار.

وقال الاعرجي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "منذ 9 اشهر والعملية السياسية تشهد انسداداً أضر بمصالح الشعب والوطن وايماناً مني بأن الوطن يستحق التضحية لذا اشكر لجنة الاطار الموقرة التي رشحت اسمي لمنصب رئاسة الوزراء ".

واضاف انا "اعتذر عن قبول الترشيح مقدماً وان اسمى ايات الشكر والتقدير لكل ابناء الشعب العراقي والنواب والكتل السياسية التي اعلنت دعمها لنا".

وعبر عن امله " من حسم الاطار ان خياراتهم لما فيه مصلحة العباد والبلاد".

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