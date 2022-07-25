الاتحاد يحدد اهم اسباب فوز مرشحه برئاسة الجمهورية

2022/07/25 | 01:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

جدد الاتحاد الوطني الكردستاني، الاحد، ثقته بفوز مرشحه برهم صالح في رئاسة الجمهورية مقابل منافسة الحزب الديمقراطي الكردستاني.

وقال القيادي في الاتحاد غياث السورجي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إنه "كان الاتحاد واثق من فوز مرشحه عندما كان التحالف الثلاثي قائماً واليوم باتت الفرصة أكبر بعد انهيار التحالف الثلاثي لصالح مرشح الاتحاد".واضاف، انه "في حال لم يتم التوصل الى اتفاق بين الاتحاد والديمقراطي بشأن مرشح رئاسة الجمهورية فإن الإطار التنسيقي الذي اصبح الكتلة الأكبر والمتحالفون معه سيصوتون لمرشح الإتحاد ما يجعل فوز مرشح الاتحاد مؤكداً".وتابع السورجي "نأمل ان نتوصل الى اتفاق مع الحزب الديمقراطي بشأن رئاسة الجمهورية والقضايا الاخرى خلال الأيام المقبلة".

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