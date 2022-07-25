2022/07/25 | 01:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الأحد، إن روسيا وتركيا سترافقان السفن التي تحمل الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود إلى مضيق البوسفور بمجرد استئناف حركة نقل الحبوب مع "القوات البحرية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لافروف: سفن عسكرية من روسيا وتركيا سترافق سفن الحبوب الأوكرانية في البحر الأسود) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لافروف: سفن عسكرية من روسيا وتركيا سترافق سفن الحبوب الأوكرانية في البحر الأسود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).