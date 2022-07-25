2022/07/25 | 02:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – واعأفادت مديرية الاعلام في سرايا السلام، باستشهاد مقاتلين اثنين في السرايا اثر تعرض لعصابات داعش الارهابي في سامراء.وذكرت المديرية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "سرايا السلام صدت تعرضاً لمجرمي داعـش في شارع النخوة ضمن قاطع عمليات سامراء".واضافت، أن "سرايا السلام تزف الشهيدين المجــاهدين (باسم شلاگه ومهند شهاب) دفاعاً عن الوطن والمقدسات خلال صد تعرض للعــدو التكفيري في شارع النخوة بسامراء المقدسة".





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استشهاد مقاتلين اثنين بسرايا السلام إثر تعرض لداعش في سامراء) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استشهاد مقاتلين اثنين بسرايا السلام إثر تعرض لداعش في سامراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).