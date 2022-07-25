الأمين العام للعتبة الحسينية: لقاء البابا بالسيد السيستاني كان له أثرات كبيرة على المنطقة والعالم

2022/07/25 | 02:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد اﻷمين العام للعتبة الحسينية إن

لقاء البابا بالسيد السيستاني كان له

أثرات كبيرة على المنطقة والعالم،

معتبرا اللقاء مثال حقيقي لبث روح

السلام، والمودة، ونبذ العنف، والتطرف

وهذا التقارب.

جاء ذلك خلا

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