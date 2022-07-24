الاعرجي .. يقدم اعتذاره عن قبول الترشيح لـــمنصب رئاسة الوزراء

2022/07/25 | 02:18 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس

بسم الله الرحمن الرحيم

منذ 9 اشهر والعملية السياسية تشهد انسداداً أضر بمصالح الشعب والوطن .وايماناً مني بأن الوطن يستحق التضحية لذا اشكر لجنة الاطار الموقرة التي رشحت اسمي لمنصب رئاسة الوزراء وهنا اعلن اعتذاري عن قبول الترشيح مقدماً اسمى ايات الشكر والتقدير لكل ابناء الشعب العراقي والنواب...

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