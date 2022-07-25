2022/07/25 | 02:18 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: سرور العلي

لم تكن تعلم الشابة زهراء محمد أن شغفها بالقراءة، واقتناء الكتب يمكن أن يتحول في يوم من الأيام إلى مشروع ثقافي، وهو افتتاحها لمكتبة في محافظتها الديوانية، لتشجيع الآخرين على القراءة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زهراء محمد: حب القراءة دفعني لافتتاح مكتبة ) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زهراء محمد: حب القراءة دفعني لافتتاح مكتبة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).