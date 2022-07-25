دعاء غازي : أنشأت منظمة لتمكين النساء المغتربات

2022/07/25 | 02:18 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: عواطف مدلول

يكمن الجانب الايجابي للتجارب القاسية التي نمر بها في حياتنا في أنها قد تكون دافعا لنا، لخلق عالم جديد مليء بالتحديات والتميز والنجاح، وهذا ما حصل فعلا مع دعاء غازي التي هاجرت إلى اميركا في العام 2008

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