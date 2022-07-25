موضة التقليمات تعود بقوة هذا العام

2022/07/25 | 02:18 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصباح: وكالات

التقليمات موضة محببة لدى كثير من الفتيات، وقد برزت بشكل لافت في عروض ربيع وصيف 2022 حيث اعتمدتها الدور العالمية بأساليب وأنماط مختلفة.



وخلال جولة سريعة على حسابات مدوّنات الموضة على إنستغرام، لفتتنا إطلالاتهن بهذه الصيحة الصيفية المرحة.

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