مأساة هالة المصرية.. نعتوها بـ

2022/07/25 | 03:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبذل أسرة زوجة مصرية شابة جهودا حثيثة للعثور عليها بعد اختفائها من منزل الزوجية إثر تعرضها للتنمر ونعتها بـ"العاقر" بسبب عدم قدرتها على الإنجاب بعد زواجها مرتين

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