عبدالله الثاني:الأردن يواجه هجمات من مليشيات لها صلة بإيران ونحتاج لمنظومة للأمن العربي

2022/07/25 | 03:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمان‭- ‬الزمان‭ ‬ ‮ ‬استقبل‭ ‬العاهل‭ ‬الأردني‭ ‬الملك‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬الثاني‭ ‬الأحد‭ ‬الرئيس‭ ‬الفلسطيني‭ ‬محمود‭ ‬عباس‭ ‬في‭ ‬عمان‭ ‬وبحث‭ ‬معه‭ ‬خصوصا‭ ‬الانتخابات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬المقبلة‭ ‬وتأثيرها‭ ‬على‭ ‬فرص‭ ‬استئناف‭ ‬مفاوضات‭ ‬السلام‭ ‬بين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬والإسرائيليين‭.‬ وقال‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬الديوان‭ ‬الملكي‭ ‬الأردني‭ ‬إن‭ ‬الملك‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬والرئيس‭ ‬عباس‭ ‬بحثا‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬الحسينية‭ ‬في‭ ‬عمان‭ ‬‮«‬التطورات‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬خاصة‭ […]

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