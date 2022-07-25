اطلاق التصنيفات الخاطئة

2022/07/25 | 03:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام قبل‭ ‬سنوات‭ ‬عدة،‭ ‬كنت‭ ‬أحد‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬عُقد‭ ‬في‭ ‬الدار‭ ‬البيضاء‭ ‬بالمغرب‭ ‬عن‭ ‬حق‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬المعلومات،‭ ‬وقدم‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الإعلاميين‭ ‬تجاربهم‭ ‬في‭ ‬بلدان‭ ‬عربية‭ ‬مختلفة‭ ‬إزاء‭ ‬هذه‭ ‬الإشكالية‭ ‬المستمرة‭ ‬بين‭ ‬الاعلام‭ ‬والحكومات‭.‬كان‭ ‬هناك‭ ‬صحافي‭ ‬من‭ ‬اليمن‭ ‬اتحفظ‭ ‬على‭ ‬اسمه‭ ‬كوني‭ ‬لا‭ ‬أعرف‭ ‬ظروفه‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬بلد‭ ‬الحروب‭ ‬والتحولات‭ ‬والمصاعب،‭ ‬تحدث‭ […]

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