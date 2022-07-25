نجلا عبد الناصر وعامر في ذكرى 30 يوليو لـ (الزمان):ثورة مضادة على المنجزات

2022/07/25 | 03:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة‭- ‬مصطفى‭ ‬عمارة ​​تحتفل‭ ‬مصر‭ ‬منذ‭ ‬أمس‭ ‬بالعيد‭ ‬السبعين‭ ‬لثورة‭ ‬يوليو،‭ ‬وسعت‭ ‬أسرة‭ ‬الزعيم‭ ‬الراحل‭ ‬جمال‭ ‬عبدالناصر‭ ‬إلى‭ ‬فتح‭ ‬الضريح‭ ‬منذ‭ ‬العاشرة‭ ‬صباحا‭ ‬حتى‭ ‬توافد‭ ‬عليه‭ ‬المئات‭ ‬من‭ ‬الشخصيات‭ ‬المصرية‭ ‬والعربية‭ ‬الناصرية‭ ‬من‭ ‬أدباء‭ ‬ومفكرين‭ ‬وسياسيين،‭ ‬وكانت‭ ‬الظاهرة‭ ‬اللافتة‭ ‬للنظر‭ ‬وجود‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬العمال‭ ‬والفلاحين‭ ‬الذين‭ ‬شاركوا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الاحتفال،‭ ‬وفي‭ ‬محاولة‭ ‬لتفسير‭ ‬تلك‭ […]

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