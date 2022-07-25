سرايا السلام تعلن تعرضها لهجوم 'إرهابي' في سامراء

2022/07/25 | 04:12 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة عمليات سامراء لسرايا السلام، الاثنين، عن تعرضها لهجوم "إرهابي" جنوب غرب المدينة.

وقال القيادة في بيان، "تعرضنا لهجوم إرهابي في جزيرة غرب سامراء".

وأضافت "ما زال الهجوم مستمراً حتى اللحظة في شارع النخوة في الجزيرة".

وكانت مصادر أمنية أكدت قبل قليل، وجود تعرض من قبل تنظيم داعش على قطعات سرايا السلام في جزيرة غربي سامراء.

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