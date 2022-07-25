مانشستر يونايتد يحدد بديل دي يونج

2022/07/25 | 04:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واعيبدو أن مانشستر يونايتد فقد الأمل في إمكانية التعاقد مع الهولندي فرينكي دي يونج، نجم وسط برشلونة، في الميركاتو الصيفي الجاري.ودخل مانشستر يونايتد في مفاوضات مكثفة مع برشلونة، خلال الأسابيع الماضية، من أجل ضم دي يونج، الذي أبدى تمسكه بالبقاء مع الفريق الكتالوني.وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن مانشستر يونايتد ليس متأكدًا من إمكانية قيام دي يونج بتغيير موقفه، وقبول الانتقال إلى أولد ترافورد.وأضاف الموقع، أن مانشستر يونايتد قبل بمطالب برشلونة المالية، من أجل ضم دي يونج، لكن اللاعب هو من يعطل الصفقة حتى الآن.وكان برشلونة اشترط الحصول على 85 مليون يورو، نظير بيع دي يونج، وهو ما وافق على دفعه مانشستر يونايتد بما يشمل المكافآت.وأشار الموقع، إلى أن مانشستر يونايتد، بدأ يفكر في ضم الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، لاعب وسط لاتسيو، بدلًا من دي يونج.ومن المحتمل أن يبدأ الشياطين الحمر مفاوضاتهم مع لاتسيو خلال الفترة المقبلة، وقد تكلفهم الصفقة 70 مليون يورو.





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