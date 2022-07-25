اعتذار الأعرجي يُصعّب تكهنات الخيار المقبل للاطار في مرشح رئاسة الوزراء

2022/07/25 | 04:14 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: بعد ان أعلن مستشار الامن القومي العراقي قاسم الاعرجي، 2022-07-24، اعتذاره عن قبول الترشيح...

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