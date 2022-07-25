2022/07/25 | 08:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارك 31 رياضيًا من أنحاء العالم في أول بطولة عالمية لرياضة "Highline" للسير على الحبال المشدودة فوق قمة جبل كراب سوغن غيون في سويسرا، وفاز الفرنسي بينويت بروم بسباق "Highline" السريع للرجال ، قاطعًا 60 مترا في أقل من 38 ثانية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد.. مغامر يتأرجح على حبل مشدود فوق جبل شاهق في سويسرا في أول بطولة "Highline" في العالم) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد.. مغامر يتأرجح على حبل مشدود فوق جبل شاهق في سويسرا في أول بطولة "Highline" في العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).