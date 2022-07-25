2022/07/25 | 09:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت هيئة مكافحة الإشاعات السعودية، أن الخبر المتداول عن دخول شاحنات بها خضروات وفواكه مسمومة إلى السعودية غير صحيح على الإطلاق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("دخول بضائع مسمومة إلى السعودية".. حقيقة الرسائل المتداولة منذ 2015) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("دخول بضائع مسمومة إلى السعودية".. حقيقة الرسائل المتداولة منذ 2015) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).