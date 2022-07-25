لأول مرة منذ ما يقرب من 60 عاما..  عدد سكان الصين يبدأ بالانخفاض قبل 2025

2022/07/25 | 09:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

نقلت صحيفة جلوبال تايمز المدعومة من الدولة في الصين عن مسؤول صحي كبير قوله إن عدد سكان الصين تباطأ بشكل كبير ومن المتوقع أن يبدأ في التراجع قبل عام 2025.

وأظهرت بيانات المواليد التي نشرت في ساعة متأخرة من مساء الأحد أن عدد المواليد الجدد في عام 2021 كان الأدنى منذ عشرات السنين في عدة أقاليم.

وقالت جلوبال تايمز إن عدد المواليد في إقليم هونان بوسط البلاد انخفض إلى أقل من 500 ألف لأول مرة منذ ما يقرب من 60 عاما.



وأضافت أن إقليم قوانغدونغ بجنوب الصين هو الوحيد الذي شهد أكثر من مليون مولود جديد.

وتكافح الصين لوقف الانكماش السريع في النمو السكاني الطبيعي مع اختيار شبان كثيرين عدم إنجاب أطفال بسبب عوامل تشمل التكلفة المرتفعة وضغوط العمل.

وقالت الصحيفة نقلا عن يانغ وينتشوانغ رئيس شؤون السكان والأسرة في لجنة الصحة الوطنية إن من المتوقع أن يبدأ عدد سكان الصين في التراجع في الفترة من 2021 إلى 2025.

ولم يساعد تغيير قوانين الصين العام الماضي للسماح للنساء بإنجاب ثلاثة أطفال مع إعلان نساء كثيرات أن هذا التغيير جاء بعد فوات الأوان وليس لديهن ما يكفي من الأمن الوظيفي والمساواة بين الجنسين.

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