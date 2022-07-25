رفع سعر الفائدة الأميركية المرتقب يهبط بالذهب والنفط

2022/07/25 | 09:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

تراجعت أسعار الذهب والنفط في بداية تعاملات اليوم الإثنين، مع اقتراب رفع سعر الفائدة الأميركية يوم الأربعاء المقبل، وهو ما سيدعم الدولار الأميركي، كما يؤجج المخاوف من الحد من نمو الطلب على الوقود بالولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم.

هبط سعر العقود الآجلة للذهب (تسليم ديسمبر) 0.14% إلى 1742.9 دولار للأونصة، فيما استقرت أسعار الذهب الفورية عند 1727.87 دولار للأونصة.

ارتفع الدولار 0.1% مقابل العملات المنافسة مما يجعل الذهب المُقيم بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

على الرغم من أنه يُنظر إلى الذهب على أنه تحوط ضد التضخم فإن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازته.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 18.48 دولار للأونصة وانخفض البلاتين 0.6% إلى 868.62 دولار كما تراجع البلاديوم 1.5% إلى 1999.94 دولار.

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