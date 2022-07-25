البارتي: مفاوضاتنا بشأن رئاسة الجمهورية قد تصل الى طريق مسدود

2022/07/25 | 09:29 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أكد عضو مجلس النواب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، طعمة اللهيبي، الاثنين، ان المفاوضات المستمرة مع الاتحاد الوطني الكردستاني بشأن منصب رئيس الجمهورية قد تصل الى طريق مسدود، مجددا إصرار الحزب على مرشحه.وقال اللهيبي في حوار اطلعت عليه /المعلومة/، إن “الحزب مستمر في المفاوضات مع حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، ومع ذلك نحن مصرون […]

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