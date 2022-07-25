طالبة صحافة.. صور لأول ملكة جمال في لبنان منذ 4 سنوات

2022/07/25 | 10:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ فازت ياسمينا زيتون، بلقب ملكة جمال لبنان للعام 2022، إثر مسابقة تقام للمرة الأولى منذ أربع سنوات أراد القائمون عليها توجيه رسالة “أمل” في بلد يعاني أزمة اقتصادية صُنفت من بين الأسوأ عالمياً، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.حصلت زيتون التي تبلغ من العمر 20 عاماً، وهي من بلدة كفرشوبا في جنوب […]

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صور لأول ملكة جمال في لبنان منذ 4 سنوات أولاً على ايرث نيوز.

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