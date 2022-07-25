"غصب عني".. وزير النقل المصري يكشف عن قرار بشأن أسعار تذاكر المترو والقطارات

2022/07/25 | 10:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزير النقل المصري كامل الوزير عن خطة الوزارة لزيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق وقطارات السكة الحديدية خلال أيام، إثر زيادة سعر السولار، وزيادة أجور موظفي الحكومة في أول أبريل الماضي بدلا من أول يوليو.

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