إحباط محاولة لـ'بيع' فتاة من قبل والديها في بغداد

2022/07/25 | 10:06 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - بغدادأعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم الأثنين، القبض على "أب وأم" يرومون بيع ابنتهم مقابل ١٠ آلاف دولار لغرض الاتجار بها.

وذكرت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "بعد أن توفرت معلومات لدى مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد / قسم مكافحة جرائم الاتجار بالبشر الكرخ التابع لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة عن وجود أب وأم يرومون بيع ابنتهم إلى امرأة تعمل في مجال السمسرة لغرض الاتجار بها مقابل مبلغ مالي قدره ١٠ آلاف دولار أمريكي، على الفور ولأهمية الموضوع تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الحالة".

وأضافت، أنه، "بعد التحري وجمع المعلومات تم نصب كمين محكم والقبض على المتهمين بالجرم المشهود في منطقة المنصور ببغداد ، ولدى إجراء التحقيق معهم اعترفوا صراحة عن قيامهم بالاتفاق على بيع الضحية مقابل مبلغ مالي".وأشارت الوكالة إلى أنه، تم "تدوين أقوالهم ابتدائيا وصدقت قضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفهم وفق أحكام المادة السادسة من قانون الاتجار بالبشر لينالوا جزاءهم العادل".

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