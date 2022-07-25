مقتل وإصابة خمسة منتسبين من سرايا السلام بتعرض إرهابي في سامراء

2022/07/25 | 10:06 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بمقتل وإصابة خمسة منتسبين من سرايا السلام بتعرض إرهابي في مدينة سامراء.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "اثنين من عناصر لواء ٣١٤ سرايا السلام قتلا وجرح ثلاثة اخرين خلال صد تعرض ارهابي ضمن قاطع عمليات سامراء".واضاف المصدر، أن "سرايا السلام تمكنت من قتل ارهابيين اثنين خلال التعرض".

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