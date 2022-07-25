2022/07/25 | 10:06 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: قادة الاطار عدا المالكي يرفضون تصويت جميع النواب الشيعة على مرشحهم لرئاسة الوزراء مصادر:...

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