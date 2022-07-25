الأنواء الجوية: تصاعد للغبار وانخفاض في درجات الحرارة الأسبوع الحالي

2022/07/25 | 10:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد - واع - ورد عبد الأميرأعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاثنين، عن حالة الطقس في البلاد للأسبوع الحالي، فيما توقعت تصاعداً للغبار وانخفاضاً في درجات الحرارة. يتبع..





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