2022/07/25 | 11:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/بغداد أعلنت خلية الإعلام الحكومي،اليوم الاثنين، ضبط 1446 مخالفة في المنافذ الحدودية خلال النصف الأول من العام الجاري.وذكرت الخلية في بيان تلقاه/المركز الخبري الوطني/، أن “المخالفات التي تم ضبطها خلال العام الجاري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المنافذ تضبط 1446 مخالفة خلال النصف الأول من العام الحالي المركز الخبري الوطني.

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