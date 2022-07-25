2022/07/25 | 11:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/بغداد أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاثنين، عن حالة الطقس في البلاد للأسبوع الحالي، فيما توقعت تصاعداً للغبار وانخفاضاً في درجات الحرارة.وقال مدير اعلام الانواء الجوية عامر الجابري في تصريح تابعه /المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مؤشرات الأمطار غير واضحة..الانواء الجوية تكشف عن توقعات الطقس لهذا الاسبوع المركز الخبري الوطني.

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