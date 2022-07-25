2022/07/25 | 11:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

كشف مصدر في وزارة الكهرباء، الاثنين، تفاصيل خطة الوزارة لرفع انتاج الطاقة الى أكثر من 41 ألف مكا واط في 2025.

وقال المصدر لوكالة "الاقتصاد نيوز" إن "وزارة الكهرباء تسعى من خلال خطة قدمتها لمجلس الوزراء وناقشها في جلسته الاسبوع الماضي، بالاضافة إلى جلسة يوم غد الثلاثاء، الى وصول انتاج العراق لـ 41225 ميكا واط بحلول عام 2025"، مبينا أن "الطلب على الطاقة في العراق سيرتفع الى 41 ألف ميكا واط بحلول العام المذكور". وأضاف، أن "الخطة تقوم على مجموعة محاور أبرزها انجاز المشاريع المتوقفة والمتلكئة والاهتمام بوحدات الطاقة الشمسية وتوسيعها وتحويل الوحدات الانتاجية الغازية الى دورات مركبة لتوفير كلف الوقود والتشغيل وزيادة كفاءة شبكات النقل والانتاج ".وأوضح أن "الوزارة تسعى أيضا الى تحديث بيانات المشتركين في نظام الجباية وتسجيل المشتركين غير النظاميين للحد من التجاوزات على الطاقة الكهربائية وتنظيم الاستهلاك عبر استخدام التقنيات الحديثة في هذا المجال".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("الاقتصاد نيوز" تبين تفاصيل خطة وزارية لزيادة انتاج اكهرباء في العراق ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("الاقتصاد نيوز" تبين تفاصيل خطة وزارية لزيادة انتاج اكهرباء في العراق ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).