2022/07/25 | 11:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء حميد

الغزي، أمس الأحد، عن الانتهاء من إنجاز

تصاميم إنشاء (14) مجسراً ونفقاً في

بغداد.



وقالت الأمانة العامة لمجلس

الوزراء في بيان صحفي ، إن “الأمين

العام لمجلس الوزراء ح

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