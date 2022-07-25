مقترحات محمد علاوي بتبني مبدأ (الكلمة السواء) للخروج من الازمة السياسية الراهنة

2022/07/25 | 11:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:محمد توفيق علاوي

الوضع السياسي الحالي في العراق لا نحسد

عليه والتمزق على أوجه؛ ولكن مع كل

سوداوية الصورة يمكننا الخروج من هذه

الازمة انطلاقاً من مبدأ المشتركات

التي تجمع جميع اطراف الطبقة السياس

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