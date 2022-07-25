آب المقبل .. تسجيل الأطفال في الأول الابتدائي

2022/07/25 | 11:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت وزارة التربية شهر آب المقبل

موعداً لبدء تسجيل المواليد الجدد في

الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 2022

ــ 2023 .





وقال الوكيل الإداري بالوزارة فلاح

القيسي : إن “مطلع شهر آب المقبل سيتم

البدء بتس

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