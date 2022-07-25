2022/07/25 | 11:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

مصدر: انفجار عبوة ناسفة مستهدفة دورية للشرطة الاتحادية في وادي الشاي التابع لقضاء داقوق جنوب كركوك

انفجار العبوة اسفر عن إصابة اثنين من عناصر الشرطة الاتحادية بجروح مختلفة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اصابة اثنين من الشرطة الاتحادية بانفجار عبوة ناسفة جنوبي كركوك) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اصابة اثنين من الشرطة الاتحادية بانفجار عبوة ناسفة جنوبي كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).