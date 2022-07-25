تصريح ايراني جديد بشأن سفر الزوار الايرانيين الى العراق

2022/07/25 | 11:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ متابعة

أكد رئیس لجنة الاربعين المرکزية في ايران "سید مجید میر احمدي"، اليوم الاثنين، أن سفر الزوار الايرانيين للعتبات المقدسة في العراق بصورة فردية سوف تستمر في ايام شهر محرم الحرام.

وقال احمدي، إن "بإمكان الزوار الايرانيين التوجه الى مدينتي كربلاء المقدسة والنجف الاشرف وكما في السابق دون أي قيود من منافذ مهران وشلمجة بصورة فردية وجماعية في ايام محرم وذلك بناء على اتفاق توصل اليه الجانب الايراني مع وزارة الداخلية العراقية".

وتابع قائلا: إنه "وحسب التنسيق الذي تم بين المسؤولين الايرانيين والعراقيين فإن الزوار الايرانيين بإمكانهم التوجه الى العتبات المقدسة في العراق بصورة فردية أو جماعية وتستمر في ايام محرم الحرام ايضا".

وشدد رئیس لجنة الاربعين المرکزية على أن "الزائر الذي يريد دخول الاراضي العراقية من الحدود البرية عليه ان يملك جواز سفر رسمي وبطاقة تلقيح كورونا".

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