التقارب الإيراني- السعودي ينضج على أرض عراقية.. تطورات جديدة بشأن المفاوضات

2022/07/25 | 11:23 - المصدر: بغداد اليوم

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رحبت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، بحوار علني مع السعودية في بغداد، مشيرة الى، أن "خمس جولات من المفاوضات بين طهران والرياض في بغداد كانت إيجابية".

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني في مؤتمر صحفي، انه "خلال الاتصال الهاتفي الأخير بين وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، ونظيره العراقي فؤاد حسين، أكد حسين، أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، رحب بالحوار السياسي والعلني بين طهران والرياض".

وأضاف "نحن نرحب أيضا، والأرضية متوفرة لعقد الجولة القادمة من المفاوضات بصورة رسمية وسياسية وعلنية، ونشكر الجهود والدور الإيجابي لبغداد بهذا الصدد، ونتمنى أن نتمكن من القيام بخطوات إيجابية في الجولة القادمة".

وقاد العراق الوساطة بين ايران والسعودية، عقدت على اثرها جولات للحوار بين الطرفين في العاصمة بغداد.

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