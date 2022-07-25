اطلاق حملة للقضاء على حشرة سوسة النخيل الحمراء في الديوانية

2022/07/25 | 11:57 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمليات نصب المصائد ستتم بإشراف مختصين.

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