2022/07/25 | 11:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الحكومي، اليوم الاثنين، عن ضبط المنافذ الحدودية 1446 مخالفة خلال النصف الأول من سنة 2022.

وذكرت الخلية الاعلام بيان أن “مجمل فعاليات هيأة المنافذ الحدودية/ قسم البحث والتحري، والمخالفات التي تم ضبطها في المنافذ الحدودية المختلفة، للفترة من الأول كانون الثاني لغاية الأول من حزيران 2022، بلغت (1446) مخالفة”.

واضافت ان “المخالفات اندرجت تحت عناوين متعددة، إذ بلغت مجمل الدعاوى الجمركية المحالة من قبل الهيأة إلى القضاء، (693) بعناوين (تغيير وصف البضاعة، تهريب عجلات، تزوير، معاملات غير مكتملة الإجراءات القانونية)، وكذلك شكلت المخالفات المكتشفة من قبل مقر الهيأة والخاصة بإجازات الاستيراد (597) مخالفة، ومحاضر النشاطات المشتركة مع الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية (47) تحت مسمى إتلاف مواد وإعادة إصدار بضائع”.

وتابعت ان “الإحصائية تضمنت أيضاً، إلقاء القبض على (69) من المطلوبين للقضاء، وإحباط (4) محاولات لتهريب الأموال، إضافة إلى ضبط (27) محاولة تهريب المخدرات، والقاء القبض على حائزيها، فضلاً عن ضبط (9) حالات مبعدين”.

واكدت ان “جميع المخالفات اتُخذت بحقها الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيلت إلى الجهات القضائية على وفق محاضر أصولية”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (1446 مخالفة في المنافذ الحدودية خلال النصف الأول من العام الحالي) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (1446 مخالفة في المنافذ الحدودية خلال النصف الأول من العام الحالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).