2022/07/25 | 12:00 - المصدر: قناة دجلة
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جولــة صبــاح دجلــة فــي ســـوق الذهــب والألمــاس ببغــــداد) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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